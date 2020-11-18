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Происшествия

Угрожал девушке и избил мужчину. В Бишкеке задержан грабитель

В Бишкеке задержали подозреваемого в совершении двух преступлений. Об этом сообщили в пресс-службе управления Патрульной службы милиции столицы.

УПСМ
Фото УПСМ. В Бишкеке задержали подозреваемого в совершении двух преступлений
По ее данным, вчера примерно в 19.00 в милицию поступило сообщение о похищении мобильного телефона в парке имени Ататюрка. С заявлением обратилась 21-летняя пострадавшая и рассказала, что некий мужчина угрожал ей и украл телефон за 15 тысяч сомов.

В ходе розыска подозреваемого с заявлением обратился еще один 53-летний пострадавший. Он рассказал, что незнакомый мужчина избил его в том же парке.

По подозрению в совершении преступлений сотрудники УПСМ задержали 27-летнего К.А. и доставили в УВД Октябрьского района. Факт зарегистрирован в ЕРПП, и начато досудебное производство по статьям 201 «Грабеж» и 266 «Хулиганство» УК КР.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/173568/
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