Угрожал девушке и избил мужчину. В Бишкеке задержан грабитель

В Бишкеке задержали подозреваемого в совершении двух преступлений. Об этом сообщили в пресс-службе управления Патрульной службы милиции столицы.
В ходе розыска подозреваемого с заявлением обратился еще один 53-летний пострадавший. Он рассказал, что незнакомый мужчина избил его в том же парке.
По подозрению в совершении преступлений сотрудники УПСМ задержали 27-летнего К.А. и доставили в УВД Октябрьского района. Факт зарегистрирован в ЕРПП, и начато досудебное производство по статьям 201 «Грабеж» и 266 «Хулиганство» УК КР.