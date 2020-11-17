В городе Ош сотрудники милиции задержали наркоторговца с 2,5 килограмма героина

В Оше сотрудники милиции задержали 36-летнего наркоторговца. При личном обыске у него была найдена спортивная сумка с героином. Об этом сегодня сообщает пресс-служба МВД.

Уточняется, что задержанный состоит на учете в качестве активного участника одной из ОПГ. Задержание происходило при поддержке бойцов СОБР.

«При задержании и личном досмотре в спортивной сумке, принадлежащей подозреваемому, обнаружены и изъяты вещества со специфическим запахом, завернутые в целлофановые пакеты черного и желтого цвета и обернутые скотчем. Экспертиза показала, что это героин весом 2 килограмма 455 граммов», — сообщили в МВД.

Уточняется, что задержанный 36-летний житель Джалал-Абадской области разыскивался в качестве подозреваемого по другому преступлению.

«Члены двух криминальных групп устроили разборки между собой. Инцидент со стрельбой произошел в октябре на территории Сузакского района Джалал-Абадской области, они также подозреваются в хулиганстве, связанном с сопротивлением представителям правоохранительных органов. В Едином реестре преступлений и проступков зарегистрированы четыре факта хулиганства и факт незаконного ношения оружия. Участники обоих групп, между которыми произошел конфликт, состоят на оперативном учете МВД как члены организованных преступных группировок. В настоящее время задержано девять участников двух противоборствующих группировок», — рассказали в милиции.