На рейсе Стамбул — Бишкек задержана кыргызстанка, пытавшаяся вернуться в КР из Турции по поддельному паспорту. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Сообщается, что за день до этого, 11 ноября, в Службу по борьбе с экстремизмом и незаконной миграцией поступила оперативная информация о планируемом кыргызстанкой возвращении на родину по поддельным документам.

«12 ноября примерно в 02:00 граждане, прилетевшие рейсом Стамбул — Бишкек, были проверены сотрудниками МВД, в ходе чего было установлено, что у пассажирки С.А. действительно поддельный паспорт. Задержанная — жительница Джалал-Абадской области. По ее словам, паспорт она получила в Государственной регистрационной службе Ошской области. Она сообщила, что часто летала рейсом Бишкек — Стамбул, предъявляя этот документ», — рассказали в МВД.

Фото пресс-службы МВД

По факту подделки документов возбуждено уголовное дело.