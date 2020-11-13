13:22
USD 84.51
EUR 99.61
RUB 1.10
Происшествия

МВД: На рейсе Стамбул — Бишкек задержана кыргызстанка с поддельным паспортом

На рейсе Стамбул — Бишкек задержана кыргызстанка, пытавшаяся вернуться в КР из Турции по поддельному паспорту. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Сообщается, что за день до этого, 11 ноября, в Службу по борьбе с экстремизмом и незаконной миграцией поступила оперативная информация о планируемом кыргызстанкой возвращении на родину по поддельным документам.

«12 ноября примерно в 02:00 граждане, прилетевшие рейсом Стамбул — Бишкек, были проверены сотрудниками МВД, в ходе чего было установлено, что у пассажирки С.А. действительно поддельный паспорт. Задержанная — жительница Джалал-Абадской области. По ее словам, паспорт она получила в Государственной регистрационной службе Ошской области. Она сообщила, что часто летала рейсом Бишкек — Стамбул, предъявляя этот документ», — рассказали в МВД.

пресс-службы МВД
Фото пресс-службы МВД

По факту подделки документов возбуждено уголовное дело.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/172902/
просмотров: 1015
Версия для печати
Материалы по теме
Внимание, розыск! В Бишкеке пропала 12-летняя Аида Суерова
Пострадавшие торговцы Орто-Сайского рынка жалуются на безразличие администрации
Сам не умею, но других научу. Милиция провела рейд по соблюдению санитарных норм
В Погранслужбе объяснили причины затора на кыргызско-казахской границе
Турецкий фонд построит в Кыргызстане образовательные учреждения
Угольный вопрос. Как бишкекчане готовятся пережить зиму
Милиция задержала мошенника. Брал машины на ремонт и продавал их
Два года назад Орто-Сайский рынок штрафовали за нарушения пожарной безопасности
В Бишкеке задержан экс-судья Межрайонного суда
Глава МИД заявил, что октябрьские события не несут угроз для инвесторов
Популярные новости
Торговцы Орто-Сайского рынка о&nbsp;возможных причинах и&nbsp;последствиях ночного пожара Торговцы Орто-Сайского рынка о возможных причинах и последствиях ночного пожара
В&nbsp;Бишкеке задержан экс-судья Межрайонного суда В Бишкеке задержан экс-судья Межрайонного суда
На&nbsp;Орто-Сайском рынке ночью произошел крупный пожар На Орто-Сайском рынке ночью произошел крупный пожар
В&nbsp;Ошской области задержали брата замминистра внутренних дел Суйуна Омурзакова В Ошской области задержали брата замминистра внутренних дел Суйуна Омурзакова
Бизнес
Обращение сотрудников золотодобывающего комбината &laquo;Макмал&raquo; к&nbsp;и.&nbsp;о. президента Обращение сотрудников золотодобывающего комбината «Макмал» к и. о. президента
Добро пожаловать в&nbsp;новые сберкассы &laquo;Керемет Банка&raquo; в&nbsp;Нарыне и&nbsp;Оше Добро пожаловать в новые сберкассы «Керемет Банка» в Нарыне и Оше
O!TV стало самым популярным кыргызстанским приложением в&nbsp;категории &laquo;развлечения&raquo; O!TV стало самым популярным кыргызстанским приложением в категории «развлечения»
Официальное заявление ЗАО &laquo;Чаарат Заав&raquo; о&nbsp;возбуждении дела по&nbsp;коррупции Официальное заявление ЗАО «Чаарат Заав» о возбуждении дела по коррупции
13 ноября, пятница
13:19
Ветеринары вышли в защиту своего руководителя, задержанного ГКНБ Ветеринары вышли в защиту своего руководителя, задержан...
13:17
Самата Токтоналиева назначили заместителем директора Госагентства спорта
13:01
Товар из Кыргызстана вызвал подозрение у Алтайской таможни. Груз не пропустили
12:25
Компенсацию не получил ни один медик, переболевший внебольничной пневмонией
12:25
Кыргызстан становится непривлекательным в сфере международных связей и бизнеса