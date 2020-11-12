Задержание прокурора со взяткой. В ГКНБ сообщили подробности

Вчера сотрудники ГКНБ задержали заместителя прокурора Аламединского района Акылбека Мойдунова при получении взятки. Сегодня пресс-центр ведомства сообщил подробности спецоперации.

В ходе проводимой работы по выявлению, предупреждению и пресечению коррупционных проявлений в надзорных органах Антикоррупционной службой ГКНБ были получены данные о фактах системной коррупции в прокуратуре Аламединского района Чуйской области.

По данному факту было начато досудебное производство по статье 325 Уголовного кодекса КР (получение взятки).

Установлено, что руководство прокуратуры Аламединского района, осуществляющее надзор за соблюдением законности правоохранительными органами, функционирующими на территории района, вошло в сговор с курируемыми следственными подразделениями и на регулярной основе вымогало и получало денежные средства у лиц, проходящих по уголовным делам, за принятие того или иного процессуального решения.

11 ноября 2020 года в ходе совместных с отделом собственной безопасности и служебных расследований Генеральной прокуратуры оперативно-следственных мероприятий задержаны прокурор Аламединского района Эдиль Стакеев и его заместитель Акылбек Мойдунов, которые водворены в ИВС СИЗО ГКНБ.