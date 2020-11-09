В Кыргызстане за сутки от коронавируса умерли пять человек

В Кыргызстане за последние сутки зафиксировали пять смертей от коронавируса. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали два летальных случая, в Таласской области — 2, Баткенской — 1.

За весь период от коронавируса и внебольничной пневмонии умерли 1 тысяча 182 человека.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.