При ремонте железной дороги в Кыргызстане использовали непригодные шпалы

Сотрудники Антикоррупционной службы ГКНБ выявили коррупционную схему, работавшую в ГП «Кыргыз темир жолу», при проведении государственных закупок. Об этом сегодня сообщает пресс-служба ведомства.

«Установлено, что с 2018 по 2020 год с целью извлечения наибольшей материальной выгоды ответственные лица предприятия вместо высококачественных деревянных шпал закупали и устанавливали дешевые, не соответствующие стандартам шпалы. Интересам государства нанесен ущерб в размере более 25 миллионов сомов», — отмечают в ГКНБ.

Уточняется также, что некачественные железнодорожные шпалы могли послужить причиной для аварий и железнодорожных катастроф.

Уголовное дело возбуждено по факту мошенничества. Один из фигурантов дела взят под стражу.