ГКНБ: В Оше пресечена деятельность вооруженной преступной группировки

В Оше сотрудники ГКНБ пресекли деятельность преступной группировки. В их домах был проведен обыск. Изъят арсенал оружия. Об этом сегодня сообщает пресс-центр ведомства.
«В результате санкционированных обысков по месту жительства 23 членов ОПГ обнаружены и изъяты два нарезных карабина Симонова на базе АК-47, два травматических пистолета, гладкоствольное ружье неизвестной марки калибра
В ведомстве отметили, что мероприятия по нейтрализации деятельности организованных преступных группировок продолжаются.