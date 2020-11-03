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Происшествия

ГКНБ: В Оше пресечена деятельность вооруженной преступной группировки

В Оше сотрудники ГКНБ пресекли деятельность преступной группировки. В их домах был проведен обыск. Изъят арсенал оружия. Об этом сегодня сообщает пресс-центр ведомства.

«В результате санкционированных обысков по месту жительства 23 членов ОПГ обнаружены и изъяты два нарезных карабина Симонова на базе АК-47, два травматических пистолета, гладкоствольное ружье неизвестной марки калибра 32 миллиметра, два гладкоствольных охотничьих ружья марки «ТОЗ-34» калибра 12 миллиметров, нарезное ружье с оптическим прицелом, самодельное ружье неизвестной марки (обрез), нарезное ружье марки «ТОЗ-16», 15 ножей, два кастета и большое количество боевых патронов», — сообщили в ГКНБ.

В ведомстве отметили, что мероприятия по нейтрализации деятельности организованных преступных группировок продолжаются.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/171706/
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