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В Лейлеке задержаны члены ОПГ с крупной партией опия и гашиша

В Лейлекском районе проведена спецоперация по выявлению, пресечению деятельности членов наркогруппировки, наладивших устойчивый канал транзита наркотиков афганского происхождения из Таджикистана в Кыргызстан. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Уточняется, что в рамках досудебного производства по подозрению в хранении наркотиков задержаны жители села Андарак Лейлекского района 43-летний А.Ш. и 48-летний Р.К. Они состоят на учете как активные члены организованной преступной наркогруппировки.

«В ходе обыска в доме и на приусадебном участке подозреваемых обнаружены и изъяты закопанные под деревом и обмотанные в пакет средства со специфическим запахом. Согласно заключению судебно-химической экспертизы, это опий весом 5 килограммов 873 грамма и гашиш весом 3 килограмма 916 граммов афганского происхождения. Задержанные водворены в ИВС. На черном рынке стоимость изъятых наркотических средств составляет около $70 тысяч», — добавили в МВД.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/170715/
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