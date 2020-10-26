Еще одного водителя с подложным госномером задержали в Бишкеке

В Бишкеке задержали еще одного водителя авто с подложным госномером. Об этом сообщили в пресс-службе управления Патрульной службы милиции столицы.

Фото УПСМ. В Бишкеке задержали еще одного водителя авто с подложным госномером

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По ее данным, вчера примерно в 19.00 патрульные остановили водителя, нарушившего ПДД на пересечении улиц Айтматова и Токомбаева.

При проверке документов выяснилось, что установленный на автомобиле марки Toyota Camry госномер зарегистрирован на BMW 520.

Авто поставили на штрафстоянку, водителя Ж.М. передали в УВД Октябрьского района для дальнейшего разбирательства.

Ранее в Бишкеке задержали еще одного водителя, управлявшего тонированным авто с подложными госномерами.