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Происшествия

Еще одного водителя с подложным госномером задержали в Бишкеке

В Бишкеке задержали еще одного водителя авто с подложным госномером. Об этом сообщили в пресс-службе управления Патрульной службы милиции столицы.

УПСМ
Фото УПСМ. В Бишкеке задержали еще одного водителя авто с подложным госномером

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По ее данным, вчера примерно в 19.00 патрульные остановили водителя, нарушившего ПДД на пересечении улиц Айтматова и Токомбаева.

При проверке документов выяснилось, что установленный на автомобиле марки Toyota Camry госномер зарегистрирован на BMW 520.

Авто поставили на штрафстоянку, водителя Ж.М. передали в УВД Октябрьского района для дальнейшего разбирательства.

Ранее в Бишкеке задержали еще одного водителя, управлявшего тонированным авто с подложными госномерами.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/170683/
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