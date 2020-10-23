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Происшествия

В Бишкеке милиция просит опознать труп мужчины. Осторожно, фото

В Бишкеке милиция просит помочь опознать труп неизвестного мужчины. Об этом сообщает пресс-служба УВД Ленинского района.

Уточняется, что тело мужчины обнаружено 30 августа примерно в 10.12 в микрорайоне «Джал». Погибшему примерно 50-55 лет. Факт зарегистрирован в ЕРПП.

Приметы: рост 175-180 сантиметров, волосы короткие седые, лицо овальное, плотного телосложения.

Особые приметы: передние зубы из желтого металла.

Мужчина был одет в черную футболку, черные джинсовые брюки. Установлено, что скончавшегося звали Кенжебек.

Всех, кто располагает какими-либо данными о мужчине на фото, милиция просит сообщить по телефонам: 0705450553, 0553102465, 0312352605 и 102.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/170582/
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