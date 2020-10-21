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Происшествия

В Оше за вымогательство задержан 34-летний криминальный авторитет

В Оше за вымогательство задержан 34-летний местный житель. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Уточняется, что подозреваемый ранее судим, в криминальных кругах имеет статус «положенца».

«В милицию с заявлением обратился житель области с просьбой защитить его права и законные интересы. С его слов, на протяжении нескольких месяцев некий криминальный авторитет путем угроз вымогает у него 100 тысяч сомов или же земельный участок в 5 соток», — сказали в МВД.

Подозреваемый задержан оперативниками 20 октября на территории Кара-Суйского района при получении части вымогаемой суммы.

«По данным межрегионального управления СКМ МВД, задержанный Ж.У. ранее был судим за разбой в России. Состоит на оперативном учете МВД как член одной из организованных преступных группировок», — отмечают в пресс-службе.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/170229/
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