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Происшествия

Убийство в Нижней Ала-Арче. Смерть девушки заказала соперница

Милиция раскрыла жестокое убийство в селе Нижняя Ала-Арча. Об этом сообщили в ГУВД Чуйской области.

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Уточняется, что по подозрению в совершении преступления зержаны трое подозреваемых: 31-летняя Б.Ж., ее водитель 28-летний О.А. и 31-летний К.Ч.

«По предварительной версии, преступление совершено на почве ревности подозреваемой. Она заказала убийство соперницы своему водителю и его другу. Задержанные водворены в ИВС. Для раскрытия этого преступления оперативники МВД, ГУВД Чуйской области и ОВД Аламединского района провели ряд оперативных мероприятий, опрашивали всех лиц, имеющих отношение к убитой девушке, изучили записи камер видеонаблюдения», — рассказали в ГУВД.

Напомним, что 26 сентября в пригороде Бишкека произошло разбойное нападение, в результате чего была убита девушка. Двое неизвестных в масках, проникнув в дом, нанесли ножевое ранение 62-летнему Т.Ж. и его 26-летней дочери Т.А., после чего скрылись. Девушка скончалась, мужчина госпитализирован.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/169384/
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