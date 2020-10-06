Мародерство в Бишкеке. Из кабинета кафедры фармакологии КРСУ украли технику

Из кабинета кафедры базисной и клинической фармакологии КРСУ, находящейся в здании «Илбирс» на площади Ала-Тоо в Бишкеке, украли технику. Об этом 24.kg сообщила завкафедрой Аида Зурдинова.

По ее словам, минувшей ночью неизвестные украли ноутбук, микрофон, четыре веб-камеры, используемые для лекций, кафедральные деньги на различные расходы. Кроме того, сбили камеры видеонаблюдения в коридорах.

«У нас есть вахтер — женщина пожилого возраста, ей впрыснули что-то в глаза и снесли нашу бронированную дверь. Мы составили акт. До милиции дозвониться не смогли, телефон все время занят. Рядом находится цех, где женщины, больные раком, шьют продукцию на продажу. Их швейные машинки не тронули, но двери тоже раскурочили», — добавила Аида Зурдинова.

В Бишкеке ночью произошли беспорядки из-за итогов парламентских выборов.