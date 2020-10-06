13:12
USD 79.62
EUR 93.55
RUB 1.02
Происшествия
Сюжет: Беспорядки после выборов

Мародерство в Бишкеке. Из кабинета кафедры фармакологии КРСУ украли технику

Из кабинета кафедры базисной и клинической фармакологии КРСУ, находящейся в здании «Илбирс» на площади Ала-Тоо в Бишкеке, украли технику. Об этом 24.kg сообщила завкафедрой Аида Зурдинова.

По ее словам, минувшей ночью неизвестные украли ноутбук, микрофон, четыре веб-камеры, используемые для лекций, кафедральные деньги на различные расходы. Кроме того, сбили камеры видеонаблюдения в коридорах.

«У нас есть вахтер — женщина пожилого возраста, ей впрыснули что-то в глаза и снесли нашу бронированную дверь. Мы составили акт. До милиции дозвониться не смогли, телефон все время занят. Рядом находится цех, где женщины, больные раком, шьют продукцию на продажу. Их швейные машинки не тронули, но двери тоже раскурочили», — добавила Аида Зурдинова.

В Бишкеке ночью произошли беспорядки из-за итогов парламентских выборов.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/167840/
просмотров: 2925
Версия для печати
Материалы по теме
События 6 октября в Бишкеке. Что происходит сейчас
В Бишкеке граждане создают добровольные дружины для охраны объектов
Беспорядки в Бишкеке. Кабинет главы Минздрава тоже занял самозванец
«Меня никто не назначал»: самопровозглашенный мэр Бишкека Жоошбек Коеналиев
Приоритетным должно быть обеспечение безопасности. Комментарий посольства России
Перед «Белым домом» собрались сторонники Садыра Жапарова
«Белый дом» разгромлен, активисты просят всех покинуть его
В результате беспорядков в Бишкеке пострадали 107 человек
Садыра Жапарова предложили назначить президентом
Бишкек. Утро 6 октября после беспорядков
Популярные новости
Беспорядки в&nbsp;Бишкеке. В&nbsp;&laquo;Белый дом&raquo; заходят митингующие Беспорядки в Бишкеке. В «Белый дом» заходят митингующие
Беспорядки в&nbsp;Бишкеке. Митингующие прорвались в&nbsp;здание ГКНБ Беспорядки в Бишкеке. Митингующие прорвались в здание ГКНБ
Беспорядки в&nbsp;Бишкеке. Митингующие прорвались на&nbsp;территорию &laquo;Белого дома&raquo; Беспорядки в Бишкеке. Митингующие прорвались на территорию «Белого дома»
На&nbsp;площади избили лидера партии &laquo;Бутун Кыргызстан&raquo; Адахана Мадумарова На площади избили лидера партии «Бутун Кыргызстан» Адахана Мадумарова
Бизнес
Мошенники представляются сотрудниками &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo;. Что нужно делать Мошенники представляются сотрудниками «Газпром Кыргызстан». Что нужно делать
Мобильный оператор&nbsp;О! улучшил инфраструктуру сети 4G&nbsp;LTE по&nbsp;стране Мобильный оператор О! улучшил инфраструктуру сети 4G LTE по стране
Gamma Knife ICON&nbsp;&mdash; нейрохирургия без скальпеля Gamma Knife ICON — нейрохирургия без скальпеля
Искендер Матраимов: &laquo;Мекеним Кыргызстан&raquo; признает итоги выборов Искендер Матраимов: «Мекеним Кыргызстан» признает итоги выборов
6 октября, вторник
13:07
В ЦИК обсудили вопрос самороспуска, но решили подвести итоги выборов В ЦИК обсудили вопрос самороспуска, но решили подвести...
13:02
События 6 октября в Бишкеке. Что происходит сейчас
12:58
В Бишкеке граждане создают добровольные дружины для охраны объектов
12:58
Беспорядки в Бишкеке. Кабинет главы Минздрава тоже занял самозванец
12:41
Депутаты города Ош проголосовали за отставку мэра Таалайбека Сарыбашова