Разгон митинга в Бишкеке. Начато досудебное производство по массовым беспорядкам

«Массовые беспорядки» — так классифицируют правоохранительные органы события, произошедшие на площади Ала-Тоо.

Как отметили в ГУВД Бишкека, сегодня на площади собрались сторонники и лидеры политических партий, не прошедших на выборах в Жогорку Кенеш, сделали заявление с требованием отменить результаты выборов и назначить новые.

Читайте по теме МВД призывает организаторов митинга в Бишкеке распустить своих сторонников

«Примерно в 20.10 группа агрессивно настроенных сил направилась в сторону здания Жогорку Кенеша и начала массовые беспорядки. Это сопровождалось попыткой проникнуть на территорию здания», — сказали в ведомстве.

Данный факт зарегистрирован в ЕРПП ГУВД столицы, и начато досудебное производство по статье 264 «Массовые беспорядки» УК КР.

На акцию протеста вышли представители 11 партий: «Ата Мекен», «Бир Бол», «Бутун Кыргызстан», «Замандаш», «Республика», «Мекенчил», «Мекен Ынтымагы», «Социал-демократы Кыргызстана», «Реформа», «Ордо» и «Ыйман Нуру».