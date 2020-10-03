В Ошской области агитаторов партии подозревают в подкупе голосов

В Кара-Кулджинском районе во время передачи денег для подкупа голосов задержаны представители партии «Республика». Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что милиционерам поступила информация о том, что представители одной политической партии раздавали деньги для подкупа голосов в день выборов — 4 октября.

«Шесть представителей партии «Республика» были задержаны во время передачи 20 тысяч сомов жителям села Ак-Кыя. Они обещали дать дополнительную сумму в день выборов», — сообщили редакции.

В УВД Ошской области подтвердили эту информацию. По данным милиции, деньги были изъяты в качестве вещественных доказательств. Информация зарегистрирована в электронном журнале информации по статье «Подкуп голосов» УК КР.