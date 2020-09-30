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Сюжеты: Крупные взятки, Скандалы с чиновниками

За дачу взятки задержан чиновник Минэкономики. У него нашли 1,3 миллиона сомов

АКС ГКНБ за дачу взятки должностному лицу в размере 100 тысяч сомов с поличным в служебном кабинете задержан замдиректора департамента по делам банкротства при Минэкономики Эркин Бакиров. Об этом сообщает пресс-центр Госкомитета.

Установлено, что чиновники департамента наладили коррупционную схему по выводу активов организаций-банкротов по заниженной стоимости.

«Когда спецадминистратор отказался принимать участие в незаконных действиях по занижению стоимости актива предприятия, ему предложили 100 тысяч сомов за добровольное сложение полномочий спецадминистрирования одного из предприятий. В отношении последнего введена процедура банкротства в целях передачи его функций подконтрольному сотруднику», — сообщили в ГКНБ.

В ходе обыска в кабинете Эркина Бакирова обнаружили 1 миллион 331 тысячу 300 сомов, происхождение которых выясняется. 

Материалы досудебного производства зарегистрированы в ЕРПП по статье «Дача взятки» УК КР. Задержанный водворен в ИВС СИЗО ГКНБ.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/166908/
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