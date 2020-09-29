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Происшествия

В Андижане кыргызстанец на грузовике насмерть сбил двух девочек и врезался в дом

В Андижанской области гражданин Кыргызстана, управляя грузовым авто Volvo, совершил ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщает пресс-служба следственного департамента МВД Узбекистана.

Уточняется, что автокатастрофа произошла 28 сентября примерно в 17.20. Кыргызстанец, 28-летний Ш.Л., не справился с управлением, выехал на встречную полосу и сбил двух девочек, после чего врезался в жилой дом.

«В результате ДТП водитель, а также 10-летняя Б.А. и трехлетняя К.Н. погибли на месте происшествия. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее человеческие жертвы» УК РУз», — сообщили в МВД Узбекистана.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/166777/
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