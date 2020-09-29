Домогательства к малолетним в Токмаке. Обвиняемого освободили от наказания

Чуйский областной суд освободил от наказания бывшего военнослужащего Погранслужбы, обвиняемого в сексуальных домогательствах к малолетним девочкам. Об этом 24.kg сообщил адвокат потерпевших Самат Матцаков.

По его словам, гособвинение просило признать мужчину виновным по статье «Насильственные действия сексуального характера» и приговорить его к 14 годам лишения свободы.

Судебная коллегия переквалифицировала обвинение на статью «Понуждение к действиям сексуального характера» и, применив амнистию, освободила Т.А. от наказания.

«Военнослужащий отдела погранконтроля «Манас» ГПС Т.А. признан виновным по двум эпизодам и приговорен к пяти годам лишения свободы, но после применения амнистии суд освободил его от наказания. Закон не позволяет применять амнистию по таким тяжким обвинениям. Мы намерены обжаловать это решение в Верховном суде. В своем последнем слове обвиняемый заявил, что помирился с потерпевшими и возместил моральный ущерб в сумме 40 тысяч сомов, однако отец пострадавшей девочки опроверг этот факт. Наоборот, со стороны Т.А. были угрозы в его адрес», — сказал Самат Матцаков.

В отношении военнослужащего в отдельном производстве расследуется уголовное дело по факту угроз потерпевшим.

Напомним, в Токмаке военнослужащий отдела погранконтроля «Манас» ГПС Т.А., находясь в нетрезвом состоянии, завел малолетнюю девочку в подъезд, стал ее целовать, трогать за бедра и показал свой половой орган. Позже в этом же микрорайоне Т.А. увидел двух девочек, схватил одну из них за плечо, потянул ее и в присутствии другой поцеловал в губы. Суд первой инстанции осудил пограничника по статье «Хулиганство» УК КР и приговорил к штрафу и выпустил из зала суда.