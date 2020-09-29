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Сюжет: ЧП в армии

В Шамалды-Сае пьяный пограничник сбил людей. Прокуратура направила дело в суд

В Шамалды-Сае военнослужащий Пограничной службы совершил автонаезд на трех человек. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

По предварительным данным, начальник отдела охраны ГПС по Джалал-Абадской области Н.К. в момент ДТП был пьян.

«Сначала Н.К. врезался в две автомашины, а затем сбил стоящих на обочине людей. Трех пострадавших госпитализировали. Военная прокуратура вручила военнослужащему уведомление о подозрении в совершении преступления по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации автомототранспортных средств» УК КР. Дело направлено в суд», — сказали редакции.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/166717/
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