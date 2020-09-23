Сотрудник СБНОН пытался сбыть наркотики. Его задержали

ГКНБ задержал сотрудника СБНОН при попытке сбыть наркотики. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета.

Уточняется, что задержание производилось совместно с СВР МВД. Старший оперуполномоченный управления СБНОН МВД по Чуйской области пытался сбыть незаконно приобретенный гашиш.

«Полковник милиции Ж.А. хотел продать 166 брикетов гашиша общим весом более 1,5 килограмма. За это он должен был получить 581 тысячу сомов. Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Незаконное изготовление наркотических средств с целью сбыта» УК КР. Задержанный водворен в ИВС СИЗО ГКНБ», — сообщили в ГКНБ.