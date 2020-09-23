В Бишкеке мужчину, избившего свою супругу, суд определил под домашний арест

Мужчину, подозреваемого в семейном насилии, отпустили под домашний арест. Об этом 24.kg сообщили в УВД Свердловского района Бишкека.

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Уточняется, что такое решение принял районный суд. До конца следствия подозреваемый не должен покидать место жительства с 22.00 до 6.00.

Напомним, 20 сентября с заявлением в милицию обратилась гражданка А.А. Она просила принять меры в отношении супруга А.К., который избил ее около дома в микрорайоне «Учкун». Факт был зарегистрирован в ЕРПП и начато досудебное производство по статье «Насилие в семье» Кодекса о проступках.