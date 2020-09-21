В Бишкеке мужчина жестоко избил свою жену. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщила общественный деятель Ассоль Молдокматова.

По ее словам, сейчас мать пятерых детей нуждается в помощи.

Фото скриншот со страницы Ассоль Молдокматовой. В Бишкеке женщину жестоко избил муж

В УВД Свердловского района 24.kg сообщили, что 20 сентября с заявлением в милицию обратилась гражданка А.А. Она просила принять меры в отношении супруга А.К., который 19 сентября примерно в 21.30 около дома в микрорайоне «Учкун» в нетрезвом состоянии избил ее.

«Факт был зарегистрирован в ЕРПП и начато досудебное производство по статье «Насилие в семье» Кодекса о проступках, назначены все необходимые судмедэкспертизы. Подозреваемый 40-летний А.К. задержан и водворен в ИВС. Проводятся следственные действия», — сообщили редакции.