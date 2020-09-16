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Сюжет: Семейное насилие

Бывшие супруги подрались: жену обвинили по статье «Насилие в семье»

Первомайский районный суд Бишкека признал С.К. виновной по статье «Насилие в семье» Кодекса о проступках. Об этом сообщается в приговоре суда.

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По версии следствия, женщина несколько раз ударила кулаками по лицу бывшего гражданского мужа. Последний получил легкий вред здоровью.

«В ходе разбирательства обвиняемая частично признала свою вину. Она рассказала, что в апреле вышла в магазин за продуктами, а когда вернулась, увидела, что бывший сожитель перелез через ворота и сидел с дочерьми. Во время ссоры Р.А. сказал, что заберет детей. Женщина хотела забрать ребенка у мужчины, но тот ударил ее рукой. Обороняясь, С.К. поцарапала лицо бывшего мужа», — указывается в документе.

Потерпевший заявил, что женщина сама спровоцировала конфликт и стала бросаться на него, несмотря на то, что на руках у него был ребенок.

В итоге суд назначил женщине наказание в виде 40 часов общественных работ.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/165272/
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