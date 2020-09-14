17:58
USD 78.87
EUR 93.51
RUB 1.05
Происшествия
Сюжет: Семейное насилие

В Бишкеке мужчина жестоко избил супругу. Она отказалась писать заявление

В Бишкеке мужчина жестоко избил свою жену. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

Уточняется, что 11 сентября примерно в 00.12 в милицию поступило сообщение о том, что в кафе «Алмалуу» на пересечении улиц Мусы Жалиля и Курманжан Датки произошел семейный скандал. На месте правоохранителей встретила женщина, которая сообщила, что ее избил муж.

«Пострадавшая гражданка Ш.А. была доставлена в отдел органа дознания для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Она отказалась писать заявление в отношении своего супруга. Факт был зарегистрирован в ЕРПП по статье «Насилие в семье» Кодекса о проступках, назначены необходимые экспертизы», — сообщили в ГУВД.

В ведомстве сообщили, что мужчину все же задержали, несмотря на отказ супруги написать заявление.

Дебошира водворили в ИВС по заявлению администрации кафе «Алмалуу», которая обратилась в милицию и просила принять меры в отношении неизвестных, устроивших драку в заведении.

«Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Мелкое хулиганство» Кодекса о проступках. Милиционерами задержан 31-летний Т.А. Его водворили в ИВС», — сообщили в ГУВД.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/165084/
просмотров: 445
Версия для печати
Материалы по теме
Избиение женщины в Аксы. Тирана задержали на 15 суток
В Аксы муж жестоко избил жену электропроводом
В Оше мужчина побил сестренку и брата. Родные отказываются писать заявление
В Токмаке муж и свекровь три дня держали девушку в подвале
В Баткенской области двое мужчин избили своих жен. Их водворили в ИВС
Бес попутал. Женщина с покрышками из Сузака рассказала, почему простила мужа
В Сузаке 18-летний сельчанин убил тещу и ранил тестя
Истязание женщины в Сузаке: мужчина отделался пробационным надзором
Девушек сравнили с чупа-чупсом. В Оше появились провокационные фото о хиджабе
В Шамалды-Сае мужчина избил, а затем изнасиловал гражданскую жену. Его осудили
Популярные новости
В&nbsp;милиции рассказали подробности ограбления квартиры экс-вице-мэра В милиции рассказали подробности ограбления квартиры экс-вице-мэра
Задержанный со&nbsp;взяткой сотрудник ГКНБ&nbsp;&mdash; бывший водитель Дамира Мусакеева Задержанный со взяткой сотрудник ГКНБ — бывший водитель Дамира Мусакеева
Квартиру бывшего вице-мэра Бишкека Татьяны Кузнецовой ограбили Квартиру бывшего вице-мэра Бишкека Татьяны Кузнецовой ограбили
В&nbsp;Бишкеке взят под стражу бывший судья Аламединского районного суда В Бишкеке взят под стражу бывший судья Аламединского районного суда
Бизнес
Интернет-магазин GLOBUS. От&nbsp;первого лица Интернет-магазин GLOBUS. От первого лица
Рост цен на&nbsp;золото: как на&nbsp;нем заработать в&nbsp;Кыргызстане? Рост цен на золото: как на нем заработать в Кыргызстане?
Смотрите матчи Английской премьер-лиги на&nbsp;O!TV уже в&nbsp;эту субботу Смотрите матчи Английской премьер-лиги на O!TV уже в эту субботу
Банк &laquo;Бай-Тушум&raquo; стал участником программы финансирования женщин (2x-Challenge) Банк «Бай-Тушум» стал участником программы финансирования женщин (2x-Challenge)
14 сентября, понедельник
17:56
Штаб: Баткенские медики отдыхают в хороших условиях, претензий ни к кому нет Штаб: Баткенские медики отдыхают в хороших условиях, пр...
17:39
ЦОНы в стране будут принимать биометрические данные граждан до 20.00. Список
17:39
Авансовый налог для мигрантов предлагает ввести МВД России
17:34
Выборы-2020. «Республика» конкурирует с «Кыргызстаном» ошибками в агитации
17:23
В школе в Новопавловке заболели дети. Родители опасаются вспышки коронавируса