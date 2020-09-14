В Бишкеке мужчина жестоко избил супругу. Она отказалась писать заявление

В Бишкеке мужчина жестоко избил свою жену. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

Уточняется, что 11 сентября примерно в 00.12 в милицию поступило сообщение о том, что в кафе «Алмалуу» на пересечении улиц Мусы Жалиля и Курманжан Датки произошел семейный скандал. На месте правоохранителей встретила женщина, которая сообщила, что ее избил муж.

«Пострадавшая гражданка Ш.А. была доставлена в отдел органа дознания для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Она отказалась писать заявление в отношении своего супруга. Факт был зарегистрирован в ЕРПП по статье «Насилие в семье» Кодекса о проступках, назначены необходимые экспертизы», — сообщили в ГУВД.

В ведомстве сообщили, что мужчину все же задержали, несмотря на отказ супруги написать заявление.

Дебошира водворили в ИВС по заявлению администрации кафе «Алмалуу», которая обратилась в милицию и просила принять меры в отношении неизвестных, устроивших драку в заведении.

«Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Мелкое хулиганство» Кодекса о проступках. Милиционерами задержан 31-летний Т.А. Его водворили в ИВС», — сообщили в ГУВД.