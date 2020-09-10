Двое мужчин скончались в аварии в Кара-Суйском районе

В Кара-Суйском районе Ошской области в результате ДТП скончались два человека. Информацию уточнили в пресс-службе МЧС.

Ранее очевидцы сообщали, что в аварии умерли трое мужчин.

По ее данным, 10 сентября примерно в 00.26 в селе Кызыл-Кыштак водитель Daewoo Nexia, ехавшей по улице Осмонова, не справился с управлением и врезался в дерево.

В результате происшествия пострадали пятеро мужчин, 1995 года рождения. Один из них скончался на месте, другой — по пути в больницу. Трое с различными травмами доставлены в местную больницу.