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Происшествия

ДТП в Казармане. Стали известны подробности автокатастрофы

В ДТП, произошедшем на трассе в селе Казарман, погиб восьмилетний мальчик. Об этом 24.kg сообщили в УОБДД Джалал-Абадской области.

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Уточняется, что авария произошла сегодня примерно в 8.45 на автодороге север — юг.

«Водитель грузовика Howo 37-летний Б.Ж. выехал на трассу и столкнулся с автомобилем Audi, который ехал в противоположную сторону. В результате ДТП погибли семь пассажиров Audi: 57-летняя Г.О., 55-летний У.О., 53-летняя К.К., 64-летняя Б.Б., 58-летняя Б.М., 77-летняя И.Т. и восьмилетний Э.К. Также на месте скончался 58-летний водитель Б.М.», — добавили в УОБДД.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/164136/
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