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Происшествия
Сюжет: ЧП в армии

В Сокулуке водителя, протащившего на капоте военнослужащего, оправдали

Сокулукский районный суд оправдал мужчину, сбившего во время ЧП младшего сержанта Нацгвардии. Об этом 24.kg сообщили в правоохранительных органах.

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Потерпевший написал встречное заявление.

«Во время разбирательства в суде обвиняемый заявил, что, когда младший сержант его остановил, ему сигналили другие водители. Мужчина хотел отъехать, но военнослужащий прыгнул к нему на капот. В шоковом состоянии водитель якобы нажал на газ, но не справился с управлением и врезался в дерево», — сообщили редакции.

Известно, что в суде потерпевший сообщил, что получил тяжелые травмы, нуждается в лечении, но простил водителя и претензий к нему не имеет.

В мае в Сокулукском районе водитель Subaru Legacy сбил военнослужащего, который стоял на блокпосту. После наезда водитель врезался в дерево. Пострадавший военнослужащий получил тяжелую травму головы.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/163758/
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