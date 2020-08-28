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Сюжет: Семейное насилие

Избиение женщины в Аксы. Тирана задержали на 15 суток

В Аксыйском районе мужчину, подозреваемого в избиении жены, задержали на 15 суток. Об этом 24.kg сообщили в УВД Джалал-Абадской области.

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Уточняется, что женщина еще не дала каких-либо показаний, поскольку лежит в больнице.

«В настоящий момент назначены экспертизы. После того как закончатся следственные действия, дело передадут в суд», — сказали редакции.

Напомним, 25 августа в Кербене мужчина жестоко избил свою жену за то, что она поздно пришла домой. Известно, что женщину били электропроводом. Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Семейное насилие» Кодекса о проступках.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/163538/
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