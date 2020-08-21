20:43
USD 77.74
EUR 92.02
RUB 1.05
Происшествия

В Кара-Суу Гелендваген выехал на встречную полосу и столкнулся с КамАЗом

В Кара-Суйском районе Ошской области автомобиль Mercedes-Benz G-класс (Гелендваген) столкнулся с КамАЗом. Об этом 24.kg сообщили в ГУОБДД.

Уточняется, что в результате ДТП пострадали четыре человека. Все пострадавшие — пассажиры внедорожника.

«ДТП произошло сегодня в 17.45 в селе Дыйкан-Кыштак. Mercedes, решив обогнать другую машину, выехал на встречную полосу и столкнулся с КамАЗом. Пострадавшие доставлены в больницу. Оба автомобиля поставлены на штрафную стоянку. Разбирательство проводит УВД Кара-Суйского района», — сообщили в ГУОБДД.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/163073/
просмотров: 172
Версия для печати
Материалы по теме
На трассе Бишкек — Ош пьяный парень на BMW совершил ДТП. Один человек погиб
В Токтогульском районе в результате ДТП погиб мужчина
В Бишкеке на улице Толстого насмерть сбили женщину
В Бишкеке водитель Honda не справился с управлением и перевернулся
В Баткенской области в результате ДТП пострадали два человека
В Аламединском районе водитель Honda CRV сбил продавца «Шоро»
В селе ГЭС-5 в ДТП пострадали три человека
На улице Ден Сяопина маршрутка сбила пешехода
В Хакасии в аварии погибли два кыргызстанца
На автодороге Бишкек — Ош бензовоз слетел в реку и загорелся
Популярные новости
На&nbsp;Иссык-Куле местные жители избили отдыхающих. Потерпевшие простили&nbsp;их На Иссык-Куле местные жители избили отдыхающих. Потерпевшие простили их
ГКНБ задержал главного инспектора управления Налоговой службы по&nbsp;Бишкеку ГКНБ задержал главного инспектора управления Налоговой службы по Бишкеку
В&nbsp;войсковой части Нацгвардии офицеры и&nbsp;контрактники избили семерых солдат В войсковой части Нацгвардии офицеры и контрактники избили семерых солдат
В&nbsp;Токмаке муж и&nbsp;свекровь три дня держали девушку в&nbsp;подвале В Токмаке муж и свекровь три дня держали девушку в подвале
Бизнес
Оплатите автоналог через мобильный кошелек MegaPay легко и&nbsp;быстро! Оплатите автоналог через мобильный кошелек MegaPay легко и быстро!
Кыргызстанцы могут оплатить налоги не&nbsp;выходя из&nbsp;дома Кыргызстанцы могут оплатить налоги не выходя из дома
Дыши в&nbsp;любом положении Дыши в любом положении
Постинфекционная астения: как преодолеть бессилие после вирусной инфекции? Постинфекционная астения: как преодолеть бессилие после вирусной инфекции?
21 августа, пятница
20:29
В Кара-Суу Гелендваген выехал на встречную полосу и столкнулся с КамАЗом В Кара-Суу Гелендваген выехал на встречную полосу и сто...
20:15
В Кыргызстане не регламентирован порядок выкупа собственности для госнужд
19:49
В Ленинском районе Бишкека уголь к зиме получили 1 тысяча 243 малоимущие семьи
19:00
Афиша Бишкека на выходные: выставки, поход и мини-концерт
18:46
На Иссык-Куль отправили еще 270 медиков, которые работали в красных зонах