В Кара-Суу Гелендваген выехал на встречную полосу и столкнулся с КамАЗом

В Кара-Суйском районе Ошской области автомобиль Mercedes-Benz G-класс (Гелендваген) столкнулся с КамАЗом. Об этом 24.kg сообщили в ГУОБДД.

Уточняется, что в результате ДТП пострадали четыре человека. Все пострадавшие — пассажиры внедорожника.

«ДТП произошло сегодня в 17.45 в селе Дыйкан-Кыштак. Mercedes, решив обогнать другую машину, выехал на встречную полосу и столкнулся с КамАЗом. Пострадавшие доставлены в больницу. Оба автомобиля поставлены на штрафную стоянку. Разбирательство проводит УВД Кара-Суйского района», — сообщили в ГУОБДД.