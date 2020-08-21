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Сюжет: Семейное насилие

В Оше мужчина побил сестренку и брата. Родные отказываются писать заявление

В социальных сетях распространяется видео, где мужчина бьет женщину и ребенка.

На кадрах видно, как побил сначала девушку, а затем маленького ребенка. Пользователи соцсетей сообщают, что ЧП произошло в Оше.

В УВД южной столицы сообщили 24.kg, что видео было зарегистрировано в ЕРПП. Милиция установила личность мужчины и доставила его на допрос в отделение.

«Молодой человек отрицает свою вину. Выяснилось, что девочке, которую он бьет, 13 лет, она его сестренка, а маленький ребенок — братишка задержанного. Дети и сам мужчина говорят, что они всего лишь играли. Рядом якобы находилась их бабушка. В настоящий момент никто из родственников не написал заявление в милицию. Проводятся следственные мероприятия», — сообщили редакции.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/163064/
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