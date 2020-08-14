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Происшествия

В Аламединском районе водитель Honda CRV сбил продавца «Шоро»

В Аламединском районе водитель автомашины Honda CRV сбил реализатора напитков «Шоро». Об этом 24.kg сообщили очевидцы событий.

Уточняется, что ДТП произошло сегодня примерно в 10.00.

В УОБДД Чуйской области подтвердили эту информацию. По данным ведомства, на пересечении улиц Калинина и Салиевой столкнулись автомобили Toyota Rav-4 и Honda CRV. Водитель последнего авто по инерции врезался в точку реализации прохладительных напитков.

«В результате ДТП пострадала реализатор напитков «Шоро». Она получила незначительные травмы, но ее увезли в больницу. В настоящий момент обе автомашины водворены на штрафную стоянку, материалы переданы в ОВД Аламединского района», — сообщили редакции.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/162517/
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