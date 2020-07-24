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Сюжет: Новый коронавирус

В жилмассиве «Арча-Бешик» продавали гепарин крупными партиями

В жилмассиве «Арча-Бешик» в частном доме семья продавала гепарин и другие лекарства крупными партиями по завышенным ценам. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ГСБЭП.

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По ее данным, в Финпол обратились жители Бишкека, которые рассказали, что неизвестные люди опубликовали объявление в интернете о продаже гепарина.

«Представители Финполиции провели закуп 100 упаковок лекарства на 70 тысяч сомов. В ходе осмотра дома обнаружили большую партию упаковок гепарина. Сейчас мы начали досудебное производство и выясняем их происхождение (каким способом завезли на территорию Кыргызстана, соответствуют ли они установленному качеству)», — проинформировали в ведомстве.

Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье 211 «Незаконная предпринимательская или банковская деятельность» УК КР.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/160511/
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