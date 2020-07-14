В Бишкеке избили врача, работающего в красной зоне. Об этом 24.kg сообщили его коллеги.

Известно, что инцидент произошел в Городской клинической больнице № 1 в ночь на 12 июля. В стационар привезли подростка, у которого были жалобы на боли в животе и диарея, врачи отправили его в другой стационар.

«Пьяный родственник возмутился тем, что мальчика направляют в другую больницу, и напал на врача. Доктору, которая работает в красной зоне, порвали СИЗ. Писать заявление девушка отказалась», — сообщили редакции.