Пока люди в поисках. Из Кыргызстана пытались вывезти противовирусные препараты

Предотвращен факт попытки вывоза медицинских препаратов с территории Кыргызстана. Об этом 24.kg сообщили в Государственной службе по борьбе с экономическими преступлениями.

По ее данным, на контрольно-пропускном пункте «Чалдовар-автодорожный» задержана автомашина «Мерседес-Бенц Спринтер» под управлением гражданина Казахстана. В ходе осмотра в глубине грузового отсека авто под коробками с яблоками обнаружены коробки с лекарственными противовирусными препаратами. Всего из страны без сопроводительных документов пытались вывезти 520 упаковок эуфиллина и 460 упаковок левомака.

«После всех необходимых процедур по задержанию и оформлению вышеуказанных товаров транспортное средство водворено на штрафную стоянку. Факт зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков, начато досудебное производство», — рассказали в ГСБЭП.