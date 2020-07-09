Пока люди в поисках. Из Кыргызстана пытались вывезти противовирусные препараты

Предотвращен факт попытки вывоза медицинских препаратов с территории Кыргызстана. Об этом 24.kg сообщили в Государственной службе по борьбе с экономическими преступлениями.
По ее данным, на контрольно-пропускном пункте «Чалдовар-автодорожный» задержана автомашина «Мерседес-Бенц Спринтер» под управлением гражданина Казахстана. В ходе осмотра в глубине грузового отсека авто под коробками с яблоками обнаружены коробки с лекарственными противовирусными препаратами. Всего из страны без сопроводительных документов пытались вывезти 520 упаковок эуфиллина и 460 упаковок левомака.