До 40 процентов лекарств в Кыргызстане — контрабанда. Об этом на брифинге в Бишкеке сообщил председатель Фармацевтического союза республики Эрнис Асанов.

«Это небезопасные препараты, которые завозятся людьми, не имеющими никакого отношения к фармакологии. Половина препаратов требует соблюдения температурного режима при транспортировке и хранении. Они должны ввозиться в рефрижераторах, храниться в холодильных камерах. При нарушении режимов содержимое препарата разрушается. В лучшем случае такие лекарства просто не окажут никакого действия — не помогут пациенту вылечиться», — сказал Эрнис Асанов.

Он отметил, что на крупных рынках республики по сей день открыто торгуют контрабандными медикаментами.

Напомним, в Бишкеке сотрудники ГКНБ выявили ряд косметических салонов, использовавших опасные медицинские препараты. По версии следствия, контрабанда поставлялась в салоны систематически. Контрабанду лекарств регулярно выявляют и пограничники.