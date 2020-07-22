На юге выявлен факт незаконного ввоза крупной партии лекарств

Выявлен факт незаконного ввоза лекарственных средств почти на 3 миллиона сомов. Об этом сообщили в Государственной таможенной службе.

По ее данным, сотрудники Юго-Западной таможни на территории терминала ОсОО «А.Э.И.» провели таможенный досмотр автомобиля Mercedes-Benz Actros с прицепом. В грузовом отсеке машины нашли 2 тысячи 274 пачки Regapen 300 mg.

«Товар ввезен из сопредельного государства с нарушением таможенного законодательства ЕАЭС. Среднерыночная стоимость лекарств составляет 2 миллиона 956,2 тысячи сомов», — говорится в сообщении.