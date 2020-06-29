В Сузаке двое заключенных вскрыли себе животы

В ИВС Сузакского района 18 следственно-арестованных пожаловались на избиения со стороны милиционеров. Об этом 24.kg сообщил представитель Наццентра по предупреждению пыток в Джалал-Абадской области Алишер Эрматов.

По его словам, ранее двое подследственных вскрыли себе животы в зале суда. Обвиняемые были недовольны решением районного суда. Во время обыска, со слов заключенных, их избили бойцы спецназа.

«Спецназ проводил обыск, чтобы выяснить, откуда у заключенных колюще-режущие предметы. Во время обыска, со слов других обвиняемых, их жестоко побили. Всего в ИВС РОВД Сузакского района на данный момент содержатся 19 человек, из них 18 обратились в представительство НЦПП с заявлениями о пытках. Во время проверки у семи человек обнаружены гематомы на теле. Все телесные повреждения зафиксированы по Стамбульскому протоколу. Мы намерены обратиться в прокуратуру», — рассказал Алишер Эрматов.