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Общество
Сюжет: Милицейские ЧП

Милиционер получил срок за хулиганство и новое место службы

В Аксыйском районе милиционера, избившего мужчину на автозаправке, признали виновным в хулиганстве. Об этом сообщает Джалал-Абадская правозащитная организация «Справедливость».

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Уточняется, что Нурболота Курбанова, осужденного за хулиганство, перевели в ОВД Таш-Кумыра. 

«На новое место работы его перевели 5 июня, сейчас милиционер находится на больничном. 22 мая Аксыйский районный суд признал правоохранителя виновным по статье «Хулиганство» и осудил на пять лет. Однако суд применил амнистию «В честь 75-летия Победы и 10-летия Апрельской революции». Другие трое участников этого дела также были осуждены. По информации правозащитников, 22-летний житель Аксы заявлял, что милиционер в 2016 году применял в отношении него пытки, но тогда ему удалось избежать наказания», — отмечается в пресс-релизе.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/155659/
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