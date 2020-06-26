В Бишкеке задержан бывший директор МП «Тазалык» Талантбек Казакбаев

В Бишкеке задержан бывший директор муниципального предприятия «Тазалык» Талантбек Казакбаев. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

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Уточняется, что Талантбека Казакбаева задержали по факту присвоения и растраты вверенного имущества предприятия.

«В 2019 году МП «Тазалык» для осуществления своей деятельности приобрело ГСМ в виде топливных талонов на сумму более 84 миллионов сомов. Талоны должны передаваться материально-ответственным лицам по накладной и счет-фактуре. Однако Талантбек Казакбаев вместе с главным бухгалтером и операторами незаконно присвоили и растратили топливные талоны, предназначенные для МП «Тазалык» на территории Бишкека», — сообщили в ГКНБ.

В ведомстве пояснили, что за 2019 год установлены факты использования топливных талонов МП «Тазалык» на территории Чуйской и Таласской областей на 30 тысяч 530 литров. Топливо залили на сумму более 1 миллиона сомов, тогда как деятельность предприятия ограничена городом Бишкек.

«Согласно акту аудита Счетной палаты сумма обналиченных топливных талонов за пределами города Бишкек за 2019 год составила 1 миллион 66 тысяч 100 сомов. Материалы зарегистрированы в ЕРПП по статье «Присвоение или растрата вверенного имущества» УК КР», — сообщили в ГКНБ.