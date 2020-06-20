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Происшествия

Пожар в шестом микрорайоне. Арендатора фастфуда водворили в СИЗО-1

Октябрьский районный суд Бишкека водворил в Бишкекский СИЗО-1 арендатора точки быстрого питания в шестом микрорайоне, где взорвался газовый баллон. Об этом сообщает ГУВД.

По данным ведомства, 31-летнего Э.Б. — арендатора «Шаурма на мангале» поместили в изолятор на два месяца.

Напомним, 15 июня примерно в 15.30 в шестом микрорайоне Бишкека загорелась тандырная, где готовили лепешки и самсы. На месте происшествия работали шесть пожарных расчетов. Огонь локализовали примерно через час — в 16.45. В огне погиб 25-летний парень.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/156832/
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