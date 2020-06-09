В доме депутата Кубанычбека Жумалиева провели обыск

В доме депутата Жогорк Кенеша Кубанычбека Жумалиева провели обыск. Об этом 24.kg сообщил адвокат парламентария Бактыбек Жумашев.

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По его словам, обыск проводили сотрудники ГСБЭП в рамках досудебного производства.

«В доме моего подзащитного правоохранители не нашли ничего противозаконного. Мы намерены обжаловать данные действия ГСБЭП», — сказал Бактыбек Жумашев.

Напомним, Финпол возбудил уголовное дело по фактам незаконного обогащения депутата Жогорку Кенеша Кубанычбека Жумалиева. В рамках досудебного производства ГСБЭП выявила недвижимость, зарегистрированную на парламентария.

