19:51
USD 74.20
EUR 83.84
RUB 1.09
Происшествия
Сюжет: Скандалы с чиновниками

В доме депутата Кубанычбека Жумалиева провели обыск

В доме депутата Жогорк Кенеша Кубанычбека Жумалиева провели обыск. Об этом 24.kg сообщил адвокат парламентария Бактыбек Жумашев.

Читайте по теме
Финпол выявил недвижимость, зарегистрированную на Кубанычбека Жумалиева

По его словам, обыск проводили сотрудники ГСБЭП в рамках досудебного производства.

«В доме моего подзащитного правоохранители не нашли ничего противозаконного. Мы намерены обжаловать данные действия ГСБЭП», — сказал Бактыбек Жумашев.

Напомним, Финпол возбудил уголовное дело по фактам незаконного обогащения депутата Жогорку Кенеша Кубанычбека Жумалиева. В рамках досудебного производства ГСБЭП выявила недвижимость, зарегистрированную на парламентария.

Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/155424/
просмотров: 226
Версия для печати
Материалы по теме
У Жумалиева нет $2,5 миллиарда — «Чон Казат» признал свою ошибку
Огласить личные данные родственников депутата требует в суде член «Чон казата»
Лидера движения «Чон казат» Максата Мамытканова допросили в МВД
Адвокат Жумалиева о силовых методах Финпола и пустых обвинениях «Чон казата»
Продажа радиочастот. В доме экс-главы Госкомсвязи провели обыск
Адвокаты: Кубанычбек Жумалиев не владеет 50 компаниями — это ложь
Депутат Кубанычбек Жумалиев требует привлечь к ответственности Каната Хасанова
Один из лидеров движения «Чон казат» Канат Хасанов вызван на допрос в МВД
Призывы к насилию нашли эксперты в обращениях экс-прокурора Сыймыка Жапыкеева
Финпол выявил недвижимость, зарегистрированную на Кубанычбека Жумалиева
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке заключенные СИЗО-1 устроили акцию протеста В Бишкеке заключенные СИЗО-1 устроили акцию протеста
В&nbsp;Бишкеке сотрудник милиции спас девочку от&nbsp;изнасилования В Бишкеке сотрудник милиции спас девочку от изнасилования
В&nbsp;Суусамыре двое водителей сбили лошадей и&nbsp;врезались друг в&nbsp;друга В Суусамыре двое водителей сбили лошадей и врезались друг в друга
Водителя, протаранившего будку охранника, водворили в&nbsp;ИВС Водителя, протаранившего будку охранника, водворили в ИВС
Бизнес
Сеть АЗС &laquo;Газпромнефть&raquo; запускает мобильное приложение для автомобилистов Сеть АЗС «Газпромнефть» запускает мобильное приложение для автомобилистов
ОАО &laquo;МАМ&raquo; возобновило обслуживание регулярных внутренних авиарейсов ОАО «МАМ» возобновило обслуживание регулярных внутренних авиарейсов
ACIBADEM снова готова к&nbsp;приему пациентов ACIBADEM снова готова к приему пациентов
Первый раз в&nbsp;онлайн-класс: MegaCom подвел итоги дистанционного обучения Первый раз в онлайн-класс: MegaCom подвел итоги дистанционного обучения
9 июня, вторник
19:48
В Бишкеке водители маршруток создают аварийные ситуации В Бишкеке водители маршруток создают аварийные ситуации...
19:43
В доме депутата Кубанычбека Жумалиева провели обыск
19:21
На территории еврейской школы депутаты БГК предлагают построить и детсад
18:49
Кыргызстанцев приглашают принять участие в акции, посвященной 75-летию Победы
18:30
10 июня: где в Бишкеке и регионах отключат свет