В доме депутата Кубанычбека Жумалиева провели обыск

В доме депутата Жогорк Кенеша Кубанычбека Жумалиева провели обыск. Об этом 24.kg сообщил адвокат парламентария Бактыбек Жумашев.
По его словам, обыск проводили сотрудники ГСБЭП в рамках досудебного производства.
«В доме моего подзащитного правоохранители не нашли ничего противозаконного. Мы намерены обжаловать данные действия ГСБЭП», — сказал Бактыбек Жумашев.
Напомним, Финпол возбудил уголовное дело по фактам незаконного обогащения депутата Жогорку Кенеша Кубанычбека Жумалиева. В рамках досудебного производства ГСБЭП выявила недвижимость, зарегистрированную на парламентария.