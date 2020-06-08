В Бишкеке в результате ДТП пострадали пять человек

В Бишкеке ночью в результате аварии пострадали пять человек. Об этом 24.kg сообщили в управлении Патрульной службы милиции столицы.

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По его данным, ДТП произошло сегодня примерно в 3.20 на пересечении улицы Профсоюзной и переулка Кеминский.

«Столкнулись BMW, за рулем которого находился 29-летний водитель, и Porsche Cayenne, им управлял 25-летний мужчина. В результате пострадали пять человек, их госпитализировали в БНИЦТиО. Оба автомобиля поставили на штрафстоянку, причину аварии и другие подробности выясняем», — заключили в Патрульной службе милиции.