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Трех сотрудников «Кыргыз темир жолу» подозревают в мошенничестве. Их задержали

В деятельности госпредприятия «НК «Кыргыз темир жолу» выявили нарушения закона о государственных закупках и задержали трех сотрудников. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

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По его данным, сотрудники госпредприятия наладили устойчивую схему при организации госзакупок по завышенной стоимости с участием подконтрольных хозяйствующих субъектов, которые передавали откат в размере 15 процентов от суммы заключенного договора бывшему руководству предприятия.

По результатам судебной экспертизы и аудита Счетной палаты, назначенных в рамках досудебного производства, только по отдельным госзакупкам установили значительный материальный ущерб государству.

АКС ГКНБ задержала четырех человек, среди них действующие и бывшие ответственные лица «Кыргыз темир жолу» и один представитель компании-поставщиков. Их подозревают в совершении преступления по статье 204 «Мошенничество» УК КР.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/155013/
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