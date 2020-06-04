В Сокулуке произошло ДТП. Пострадали пять человек

В Сокулукском районе в результате ДТП пострадали пять человек. Информацию подтвердила пресс-служба УОБДД Чуйской области.

По ее данным, примерно в 13.00 в Сокулукском районе загруженный сеном грузовик столкнулся с «Тойотой Ипсум».

По предварительным данным, в салоне легковой машины находились три человека, в грузовой — два. В результате происшествия все доставлены в больницу.

«На данный момент на месте работают сотрудники УОБДД, а также следственно-оперативная группа района», — сообщили в ведомстве.