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Происшествия

В Сокулуке произошло ДТП. Пострадали пять человек

В Сокулукском районе в результате ДТП пострадали пять человек. Информацию подтвердила пресс-служба УОБДД Чуйской области.

По ее данным, примерно в 13.00 в Сокулукском районе загруженный сеном грузовик столкнулся с «Тойотой Ипсум».

По предварительным данным, в салоне легковой машины находились три человека, в грузовой — два. В результате происшествия все доставлены в больницу.

«На данный момент на месте работают сотрудники УОБДД, а также следственно-оперативная группа района», — сообщили в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/154844/
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