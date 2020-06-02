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Происшествия

Депутат городского кенеша пострадал в ДТП с участием трех машин в Шамалды-Сае

В городе Шамалды-Сае Джалал-Абадской области произошло ДТП с участием депутата местного кенеша. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе регионального УБДД.

По ее данным, 1 июня в 00.30 на улице Темир-Жол К.К., 1988 года рождения, на своем «Лексусе-470» врезался в автомобиль такой же марки, припаркованный на обочине, владельцем которого является А.Ш., 1984 года рождения.

А.Ш., по данным ЦИК, является действующим депутатом Таш-Кумырского городского кенеша.

От удара машину депутата отбросило, и она сбила троих парней, стоявших перед ней. Затем авто столкнулось с «Дэу Матиз», тоже припаркованной у обочины.

В результате ДТП пострадали трое местных жителей, они доставлены в территориальную больницу Шамалды-Сая.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/154605/
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