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В Оше обвиняемого в изнасиловании девочки члена ОПГ по прозвищу Казак осудили

Ошский городской суд приговорил члена ОПГ Умара Маратова (известного по прозвищу Казак) к 10 годам лишения свободы. Об этом 24.kg сообщили в суде.

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Уточняется, что Умара Маратова признали виновным в изнасиловании несовершеннолетней. Суд вынес приговор 26 мая.

«Суд изменил ранее вынесенную меру пресечения в виде домашнего ареста и взял его под стражу. Приговор не окончательный и подлежит обжалованию в апелляционном порядке в Ошском областном суде», — сообщили редакции.

Напомним, что член ОПГ обвиняется в совершении тяжких преступлений, в частности в изнасиловании несовершеннолетней, а также в организации разбойного нападения на брата экс-мэра Оша. Решением суда Казак был отпущен под домашний арест. После возмущения общественности президент уволил судью, выпустившего подозреваемого на свободу.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/153910/
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