В Джалал-Абаде во время криминальной сходки задержаны члены ОПГ. Суд их отпустил

В городе Кочкор-Ате по подозрению в вымогательстве денег задержаны члены ОПГ. Об этом сообщает пресс-служба УВД Джалал-Абадской области.

Уточняется, что ранее с заявлением в милицию обратился 31-летний житель Базар-Коргонского района. В заявлении он указал, что в январе 2020 года некие Ислам и Откур, угрожая расправой, вымогали у него деньги. Мужчина отдал им 270 тысяч сомов. Однако те 20 марта стали требовать еще 25 тысяч сомов.

«Факт зарегистрирован в ЕРПП. В ходе следствия выяснилось, что Откур — это 25-летний Ж.у.М., является активным членом ОПГ, в криминальном мире имеет статус положенца Базар-Коргонского района. Он ранее неоднократно судим за хулиганство, скотокрадство и вымогательство денег. Второй подозреваемый — З.И. также является жителем Базар-Коргонского района. Оба изменили свои адреса проживания, не являлись на следственные действия», — сообщили в УВД.

Подозреваемых задержали во время криминальной сходки в Кочкор-Ате и привезли в ОВД Джалал-Абада. Вместе с ними задержаны еще девять членов ОПГ.

Видео задержания опубликовала в соцсетях пресс-служба УВД Джалал-Абада.

После того как личности всех участников сходки установили, часть задержанных отпустили.

Подозреваемых в вымогательстве Ж.у.М. и З.И. водворили в ИВС. Однако Джалал-Абадский городской суд отпустил обоих под домашний арест.