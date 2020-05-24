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Сюжет: Приграничные конфликты

Погранслужба Кыргызстана заявила, что таджикские коллеги нагнетают обстановку

Погранслужба Кыргызстана заявляет о недопустимости попыток дестабилизации обстановки таджикской стороной на государственной границе. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

В ГПС КР отметили, что, судя по действиям военнослужащих РТ, первыми открывших огонь в направлении кыргызстанских пограничников, «искусственная дестабилизация» выгодна только соседней стороне. Их тактикой, по мнению ведомства, в последнее время стало перманентное нагнетание обстановки на кыргызско-таджикском участке государственной границы.

«Жители анклава Ворух с 23 мая предпринимали попытки выпаса крупного рогатого скота на территории Кыргызстана в районе местности Мойнок Баткенского района. Военнослужащие Таджикистана в течение двух суток наблюдали за этими незаконными действиями и не принимали никаких мер в отношении них. В итоге на законные требования кыргызской стороны военнослужащие РТ открыли огонь в направлении пограничников КР. ГПС КР с недоумением восприняла комментарий таджикских коллег по данному инциденту», — заявили в Погранслужбе.

В ведомстве считают: таджикская сторона должна понимать, что подобные импульсивные высказывания провоцируют различные деструктивные силы к обострению конфликтов на госгранице.

ГПС Кыргызстана призывает таджикских коллег к необходимости решения вопросов, возникающих на совместной границе, исключительно в духе добрососедства за столом переговоров в рамках международного права и достигнутых двусторонних договоренностей.

Напомним, что на кыргызско-таджикской границе вновь произошел вооруженный конфликт. Это второй случай за месяц. Ранее военнослужащие Погранвойск ГКНБ Таджикистана открыли минометный огонь в направлении кыргызских пограничников. Во время перестрелки трое военнослужащих ГПС Кыргызстана получили ранения. В больницу поступил и один местный житель. Таджикская сторона сообщила о двух раненых.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/153735/
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