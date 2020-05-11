В Караколе мужчина жестоко избил жену. Правозащитники добились регистрации дела

В городе Караколе жертве семейного насилия помогли в регистрации факта в ЕРПП. Об этом 24.kg сообщил правозащитник Камиль Рузиев.

Уточняется, что 33-летняя женщина обратилась за правовой помощью. С ее слов, гражданский муж избил ее, а милиционеры якобы бездействуют.

«По словам пострадавшей, мужчина в нетрезвом состоянии избил и угрожал ей убийством ребенка. Женщина заявила, что милиционеры приехали, но заявление сразу не взяли. Они велели ей прийти в ГОВД и написать там заявление. Мы помогли зарегистрировать его в ОВД города Каракол, получить охранный ордер, а также добиться судебно-медицинской экспертизы. Медосмотр подтвердил факт насилия», — сообщил Камиль Рузиев.