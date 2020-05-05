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Сюжет: Семейное насилие

В Бишкеке мужчина избил свою жену. Милиция возбудила дело о проступках

В Бишкеке мужчина избил свою супругу. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал пользователь Аман Озубеков.

По его словам, супруг избивает жену на протяжении четырех лет. Женщине оказали амбулаторную помощь и отпустили домой.

В комендатуре столицы 24.kg подтвердили эту информацию. По данным ведомства, по факту возбуждено дело по статье «Семейное насилие» Кодекса о проступках КР.

«В настоящий момент назначены все необходимые экспертизы. По их результатам действиям мужчины будет дана юридическая оценка. Он отпущен под обязательство о явке», — сообщили в комендатуре.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/151967/
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